Подозреваемого в серии краж задержали в Волоколамском районе

22.10.2018 14:26



Сотрудниками полиции МО в Волоколамском районе был задержан 21-летний гражданин, который подозревается в совершении краж из частных домов Волоколамского района, сообщает РИАМО. Была установлена его причастность к нескольким кражам. Данный гражданин открывал окна и залезал в частные владения жильцов, где забирал их вещи и продукты. Мужчина рассказал, что краденые вещи продавал, а полученные средства тратил на личные цели. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело было открыто по статье 158 УК РФ "Кража", максимальный срок наказания по этой статье - лишение свободы на 10 лет.