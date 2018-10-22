ДТП под Нижним Новгородом спровоцировал водитель, который был оштрафован 40 раз

22.10.2018 11:37



Количество пострадавших в результате ДТП в Нижегородской области (столкновение автобуса и легковушки) увеличилось до тринадцати человек, о чем сообщает ГИБДД. Напомним, что ДТП произошло сегодня на 15 км автодороги Нижний Новгород — Касимов. Столкновение автомобилей произошло лоб в лоб.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел по вине 46-летнего водителя, который, не справившись с управлением, оказался на встречной полосе. Кроме этого, как рассказал собеседник ведомства, мужчина сорок раз нарушал правила по скоростному режиму.