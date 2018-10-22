Украинская армия получила на вооружение ракетный комплекс «Ольха»

22.10.2018 11:18



В распоряжение украинской армии поступил ракетный комплекс «Ольха». Как передает Газета.ру, сообщение об этом появилось в фейсбуке кабмина Украины. Также сообщается о том, что в ближайшее время планируется дать старт серийному производству комплекса. Как подчеркивают власти, благодаря «Ольхе» укрепится обороноспособность Украины «в борьбе с агрессорами». Кроме этого, в 2019 году должны состояться учения, в которых будет задействован этот комплекс.