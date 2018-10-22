Дональд Трамп не планирует смягчать пошлины на китайские товары

22.10.2018 10:44



Американский президент Дональд Трамп не планирует смягчать таможенные пошлины, которыми США решили обложить китайские товары, передает Газета.ру со ссылкой на Axios. Издание, ссылаясь на свои источники, пишет о том, что сегодняшние тарифы на товары из Китая предоставят ему еще больше способов оказывать давление на Пекин. Как пишет один из собеседников СМИ, Трамп хочет, чтобы Китай «испытывал больше страданий».