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Дональд Трамп не планирует смягчать пошлины на китайские товары

22.10.2018 10:44
Дональд Трамп не планирует смягчать пошлины на китайские товары

Американский президент Дональд Трамп не планирует смягчать таможенные пошлины, которыми США решили обложить китайские товары, передает Газета.ру со ссылкой на Axios. Издание, ссылаясь на свои источники, пишет о том, что сегодняшние тарифы на товары из Китая предоставят ему еще больше способов оказывать давление на Пекин. Как пишет один из собеседников СМИ, Трамп хочет, чтобы Китай «испытывал больше страданий».

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