Дональд Трамп не планирует смягчать пошлины на китайские товары
22.10.2018 10:44
Американский президент Дональд Трамп не планирует смягчать таможенные пошлины, которыми США решили обложить китайские товары, передает Газета.ру со ссылкой на Axios. Издание, ссылаясь на свои источники, пишет о том, что сегодняшние тарифы на товары из Китая предоставят ему еще больше способов оказывать давление на Пекин. Как пишет один из собеседников СМИ, Трамп хочет, чтобы Китай «испытывал больше страданий».
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