22.10.2018 09:33



Олега Газманова подозревают в плагиате песни «Бессмертный полк». Как передает РИА Новости, автор песни, житель Омска Александр Шаханин, считает, что известный артист взял за основу для своей песни его работу. Не исключено, что скоро по этому поводу может последовать судебное разбирательство.

Как рассказал Шаханин, анализ песни «Бессмертный полк» уже провели эксперты, стаж работы которых составляет двадцать лет. Пока формулируется окончательная экспертиза, он планирует при помощи юристов определиться, что делать дальше. Большая вероятность того, что авторство песни будет отстаиваться в судебных инстанциях.