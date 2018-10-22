В Израиле арестовали губернатора Восточного Иерусалима

22.10.2018 08:31



Власти Израиля провели арест двух палестинских чиновников, которых подозревают в похищении палестинца из Иерусалима, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters. Как уточняет СМИ, под стражей оказался губернатор Восточного Иерусалима Аднана Гейта, а также глава палестинской разведки в Иерусалиме Джихад Факих. Вместе с этим, как отмечается пост главы региона, на котором находится Гейт, носит только формальный характер.

Задержанные категорически отрицают свою вину в похищении человека.