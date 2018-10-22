Цвет собаки может повлиять на длительность жизни и увеличить проблемы со здоровьем

22.10.2018 07:28



Новое исследование, проведенное исследователями Сиднейского университета, показало, что продолжительность жизни лабрадоров шоколадного окраса значительно ниже, чем у их черных или желтых аналогов, пишет EurekAlert.

Изучение более чем 33 000 бразильских лабрадоров-ретриверов всех цветов показывает, что шоколадные лабрадоры также имеют более высокую заболеваемость ушными инфекциями и кожными заболеваниями.

В Великобритании медианная долговечность лабрадоров не шоколадного цвета составляет 12,1 года, что на более чем 10% дольше, чем у шоколадных собак. Распространенность воспаления уха (вторичность отита) была в два раза выше у лабрадоров шоколадной масти, которые в четыре раза чаще страдали от гнойно-травматического дерматита.

Ведущий автор исследования профессор Пол МакГриви из научного факультета Сиднейского университета сказал, что отношения между цветом шерсти и болезнью стали неожиданностью для исследователей. По его словам, британские выводы не могут быть полностью отнесены к австралийским лабрадорам, которые являются самой популярной породой собак в стране, но требуют дополнительных исследований.

«Отношения между цветом шерсти и болезнью могут отражать непреднамеренные последствия размножения определенных пигментаций», - сказал он. «Поскольку шоколадный цвет является рецессивным у собак, ген для этого цвета должен присутствовать у обоих родителей, чтобы их щенки были шоколадными. Поэтому селекционеры, нацеленные на этот цвет, могут с большей вероятностью разводить только лабрадоров, несущих ген шоколадной масти. Результирующий редуцированный генофонд включает более высокую долю генов, способствующих состояниям ушей и кожи».

Среди всех обследованных лабрадоров наиболее распространенными состояниями здоровья были ожирение, ушные инфекции и состояния суставов. Распространенность заболеваний была выше среди собак мужского пола, которые были кастрированы.