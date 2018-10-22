Москва будет рассматривать любое нападение на Белоруссию, как нападение на Россию

22.10.2018 06:23



Россия будет рассматривать любую угрозу нападения на Белоруссию, также как и нападение на собственную территорию. Об этом сообщил российский посол в Минске Михаил Бабич, пишет RT. По его словам, белорусские партнеры могут не беспокоиться, страна надежно защищена. Также, Бабич отметил размещение военной базы США на территории Польши, назвав этот факт тревожным и заслуживающим пристального внимания.