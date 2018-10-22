Керченский стрелок сжег свои вещи перед нападением

22.10.2018 06:03



Перед тем как напасть на керченский колледж студент Владислав Росляков сжег свои личные вещи и закопал сейф, сообщает РЕН ТВ. Известно, что он сжег фотографии, записи, литературу религиозного содержания и все носители информации, также Росляков закопал на полигоне, где он проводил тренировки в стрельбе, сейф. Неизвестно, что находится в сейфе, но, возможно, его содержимое может подсказать следствию причины, по которым молодой человек совершил нападение на свой колледж.