S7 предупредила о возможной остановке работы российских авиакомпаний

22.10.2018 05:46



В связи с тем, что Министерство транспорта РФ разработало специальный законопроект об обязательном размещении в России всех серверов и баз данных, которые осуществляют продажу билетов на внутреннем рынке авиаперевозок, бронирование и регистрацию на рейс, может произойти остановка работы российских авиакомпаний, пишет газета Ведомости. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимир Объедков. По его словам, у всех крупнейших российских авиакомпаний иностранные провайдеры и переход к российским системам будет очень длительный и очень затратный. Вместе с тем российские провайдеры не имеют функционала, чтобы обеспечить работу авиакомпаний в глобальных авиационных альянсов, в которые входят "Аэрофлот" и S7.