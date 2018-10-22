Гастрольный тур Аниты Цой прервался из-за резкого ухудшения состояния здоровья певицы

22.10.2018 02:16



Гастрольный тур популярной российской певицы неожиданно прервался из-за резкого ухудшения состояния здоровья артистки.

Все случилось после концерта в одной из станиц Краснодарского края, когда исполнительница неожиданно почувствовала себя плохо. У Аниты Цой начались сильные боли в области поясницы, из-за которых организаторами тура было принято решение вызвать для нее «скорую помощь».

Певицу экстренно госпитализировали. Причина: обострение желчнокаменной болезни. На телеканале РЕН ТВ было опубликовано видеообращение певицы, в котором она сообщает о своей госпитализации.





Цой рассказала, что попала в больницу. Она также извинилась за то, что концерты в Уфе, Набережных Челнах, Самаре и Казани будут перенесены.

Директор певицы Дмитрий Бушуев позже сообщил, что они вылетели в Москву вместе с бригадой врачей и что есть опасения, что Аните Цой снова потребуется хирургическое вмешательство.

В начале этого месяца певице уже была сделана операция. У нее обнаружили камень в желчном пузыре. Тогда врачи приняли решение немедленно удалить его. После серьезной операции Цой временно запретили выступать, но певица не прислушалась к рекомендациям и отправилась на гастроли в Ташкент. Вероятно, это и послужило причиной ухудшения состояния здоровья артистки, пишет kleo.ru.