Пять научных прогнозов профессора Стивена Хокинга

21.10.2018 11:23



От катастрофического изменения климата до инопланетного вторжения мысли теоретического физика о том, что может быть впереди, часто были далеки от оптимизма, пишет The Guardian.

Генное редактирование

Стивен Хокинг, в своем недавно опубликованном посмертном сборнике статей и эссе «Краткие ответы на большие вопросы», предположил, что генетические методы редактирования приведут к появлению породы «сверхчеловека» - «расы саморазвивающихся существ, которые будут совершенствоваться со все возрастающей скоростью».

Искусственный интеллект

В 2017 году, профессор утверждал, что искусственный интеллект - это «джин из бутылки». Он боялся, что развитие искусственного интеллекта приведет к «новой форме жизни, которая будет превосходить людей».

Исследование космоса

Чтобы обеспечить выживание человечества, физик-теоретик прогнозировал, что нам придется колонизировать другие планеты и солнечные системы. «Распространение может быть единственным, что спасает нас от нас самих. Я убежден, что людям нужно покинуть Землю», - сказал он аудитории на норвежском фестивале науки и искусств в 2017 году.

Изменение климата

Стивен Хокинг также видел проблемы и в изменении климата, которые, по его мнению, были усилены после избрания Дональда Трампа на пост президента США в 2016 году. «Действие Трампа, имеется в виду выход США из Парижского соглашения, может подтолкнуть Землю к краю, стать как Венера, с температурой 250С и дождями из серной кислоты», - сказал Хокинг в интервью BBC News .

Контакт с пришельцами

Он также думал, что если мы вступим в контакт с инопланетянами, результаты могут не быть положительным. В 2010 году он рассказывал Каналу Discovery : «Если пришельцы прилетят к нам, результат будет таким же, как когда Колумб высадился в Америке, что не получилось хорошо для коренных американцев».