Новые правила восстановления водительских прав

21.10.2018 11:04



В соответствии с новыми правилами восстановления водительских прав, которые вступили в силу 20 октября, водители, лишенные права управлять транспортным средством должны будут не только уплатить все штрафы, но и снова пройти тестирование на знание ПДД в ГИБДД, пишет Российская газета. Те же водители, которые лишились прав за управление автомобилем в нетрезвом виде должны будут пройти медицинское освидетельствование.