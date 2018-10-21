Минобороны рассказало о стоимости вооружения во время ВОВ

21.10.2018 10:00



Директор департамента финансового обеспечения Министерства обороны РФ Евгений Пронский рассказал о стоимости вооружения во время Великой Отечественной войны, пишет РИА Новости. Так, по данным ведомства, знаменитый танк Т-34 в начале войны стоил 269 тыс. рублей, а к окончанию военных действий около 135 тыс. рублей. Цена самолет Ил-4 за время войны снизилась с 800 тыс. до 380 тыс. рублей. Пистолет-пулемет Шпагина в 1941 году производился по цене 500 рублей, а ближе к окончанию войны стоил уже 148 рублей.