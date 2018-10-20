Письма о штрафах от ГИБДД будут храниться на почте только семь дней

20.10.2018 10:09



В соответствии с новым законом "О почтовой связи" письма об административных правонарушениях, которые поступают от ГИБДД, приравнены к судебным извещениям, в связи с чем, их срок хранения в отделениях Почты России сокращается до 7 дней, пишет Коммерсант. Теперь, автовладельцам нужно будет более тщательно отслеживать письма о штрафах, так как если их не забрать из почтового отделения в течение недели, письмо будет возвращено в ГИБДД, а штраф вступит в силу.