Шойгу рассказал о достижениях российских военных в Сирии

20.10.2018 09:41



Во время Пятого совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поделился с участниками мероприятия цифрами тех достижений, которые были сделаны военнослужащими России за время участия в сирийском конфликте, пишет ТК Звезда.

Так, по его словам, за время проведения военной операции в САР было уничтожено более 87,5 тысяч боевиков, освобождено 1411 населенных пунктов и более 95% территории страны, а также уничтожено около 122 тысяч объектов боевиков. Российские военнослужащие разминировали 6,5 тысячи гектаров территории страны, 1,5 тысячи километров дорог и 19 тысяч сооружений. Также, была полностью разгромлена запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ.

Вместе с тем, Шойгу подчеркнул, что для окончательного возврата жителей страны к мирной жизни необходимо приложить еще много совместных усилий всех членов мирового сообщества.