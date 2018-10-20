Мамаев и Кокорин переведены из карантина в двухместные камеры

20.10.2018 09:14



Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, которые обвиняются в причинении побоев и хулиганстве, переведены в двухместные камеры из изолятора Бутырки, пишет Интерфакс. Брат Александра Кокорина Кирилл переведен в трехместную камеру. По словам секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, жалоб ни у кого из них нет. Футболисты уже подали заявление на посещение спортзала. Также известно, что Павел Мамаев имел свидание с отцом. Братья Кокорины со своими родственниками пока не встречались.