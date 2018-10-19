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Войну на Донбассе можно остановить за один час

19.10.2018 22:56
Войну на Донбассе можно остановить за один час

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что военные действия на Донбассе можно остановить за один час. Тем не менее полное завершение конфликта, которое включает в себя разминирование и восстановления пострадавших территорий, займет гораздо более продолжительное время. пишет Лента.ру. Также, Хуг отметил, что все участники конфликта нарушают мирные соглашения, поэтому несут ответственность за происходящее в регионе.

ОБСЕ обнаружила три украинских
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