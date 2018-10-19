Войну на Донбассе можно остановить за один час

19.10.2018 22:56



Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что военные действия на Донбассе можно остановить за один час. Тем не менее полное завершение конфликта, которое включает в себя разминирование и восстановления пострадавших территорий, займет гораздо более продолжительное время. пишет Лента.ру. Также, Хуг отметил, что все участники конфликта нарушают мирные соглашения, поэтому несут ответственность за происходящее в регионе.