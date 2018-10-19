Украина рассматривает четыре версии падения Су-27

19.10.2018 22:06



Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в настоящее время следователи прокуратуры отрабатывают четыре наиболее вероятные версии крушения самолета Су-27УБ, произошедшего во время международных учений "Чистое небо - 2018", пишет ТАСС. По его словам, катастрофа могла произойти из-за технической неисправности машины, некачественного топлива, человеческого фактора или погодных условий. Также, Матиос сообщил, что данный самолет прошел модернизацию и полный капремонт в июле текущего года.