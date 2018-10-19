Авианосец ВМС США впервые за почти 30 лет вошел в Арктику

19.10.2018 20:52



Американский атомный авианосец "Гарри Трумэн", в составе 8 авиационной ударной группы, вошел в Арктику. Информация об этом поступила от официального представителя ВМС США, пишет Интерфакс. Авианосец пересек полярный круг и продолжает движение вдоль побережья Норвегии. Известно, что американская группа кораблей будет принимать участие в учениях НАТО Trident Juncture 2018. Последним американским авианосцем, посетившим Арктику, было судно "Америка", которое принимало участие в учениях North Star в 1991 году.