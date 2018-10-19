Под Петербургом прогремел взрыв на заводе пиротехники «Авангард»‍

19.10.2018 18:29



На пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине, в окрестностях Санкт-Петербурга поступили данные о произошедшем взрыве, передают РИА новости ссылаясь на экстренные службы города. По итогам взрыва два человека погибли, всего в здании находилось пять человек. Здание, чья общая площадь порядка 7,5 тысяч квадратных метров, полностью обвалилось. По данным МЧС, взрыв был вызван технологическими процессами производства.