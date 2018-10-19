Константинополь отказался прекращать общение с РПЦ

19.10.2018 17:17



Невзирая на то, что РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом, Константинополь не хочет прекращать общение и контакты с Московским патриархатом, сообщает РБК. Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе заявила, что не хочет терять контакт с РПЦ и будет всячески стараться сохранить его. Также они заявили, что любой православный христианин сможет принимать участие в жизни их литургии и богослужений без каких-либо ограничений.