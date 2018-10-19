Делом Кокорина и Мамаева занимаются 18 следователей‍

19.10.2018 16:48



Адвокат игрока «Краснодара» Павла Мамаева сообщил, что делом его подопечного о хулиганстве занимаются 18 следователей, сообщает Газета.ру. Игорь Бушманов заявил, что сформированная специально для разбирательства следственная группа состоит из порядка 18 следователей, которые буквально день и ночь занимаются сбором, систематизацией, классификацией и подкреплением различных данных и показаний к уголовному делу о хулиганстве и побоях.