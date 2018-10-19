Патриарх Кирилл предупредил об опасности гаджетов

19.10.2018 16:32



Глава РПЦ завил, что использование современных гаджетов может негативно сказаться на современных детях, сообщает Газета.ру. По словам патриарха, злоупотребление техническими новинками детьми, является следствием воспитания родителей. Ведь именно из-за недосмотра взрослых дети начинают злоупотреблять использованием гаджетов. Благодаря родительской помощи, по мнению Кирилла, дети должны научиться отказывать себе в «удовольствиях», а если быть точнее в «чрезмерных удовольствиях».