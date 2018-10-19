Минюст России обжаловал решение ЕСПЧ по делу Pussy Riot

19.10.2018 14:43



Министерство Юстиции обжаловало решение ЕСПЧ, признавшего фигуранток дела панк-молебна потерпевшими, в результате вынесенного приговора и назначившего им компенсацию в размере 37 тыс. евро, сообщает ТАСС. Суд признал нарушение статей Конвенции по правам человека, и обязал российское правительство выплатить денежную компенсацию, в свою очередь Минюст обжаловал данное решение в установленные сроки и в установленном порядке. Напоминаем, в августе 2012 года двум фигуранткам дела был вынесен приговор о лишении свободы на 2 года, а третья соучастница отделалась условным сроком.