Золотов отказался от дебатов с Навальным

19.10.2018 14:21



Глава Росгвардии не намерен участвовать в дебатах с Алексеем Навальным, сообщает РБК. Золотов заявил, что вызывал Навального на спортивное состязание, а не на словесные дебаты. Также генерал сообщил, что после опубликованных материалов расследования, один из поставщиков Росгвардии подал на политика в суд. Он сообщил, что после судебных разбирательств всем станет ясно был прав Навальный или нет, а свои личные претензии они решать как-нибудь потом.