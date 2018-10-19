В Азовском море обнаружили обломки рухнувшего самолета Л-39

19.10.2018 13:05



В Азовском море, на месте крушения самолета Л-39 Минобороны РФ, найдены обломки от самолета, о чем сообщает ряд СМИ, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что место падения самолета обследуют военные водолазы, к работам также подключили авиацию. В поисках экипажа задействовано около двухсот человек. Обследуется не только море, но и береговая линия.

Также, как сообщает ТАСС, ссылаясь на своих собеседников, пилоты, по предварительной информации, погибли.