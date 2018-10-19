Семья керченского стрелка будет решать сама, где его похоронить

19.10.2018 12:00



Керченский стрелок, студент Владислав Росляков, устроивший стрельбу в колледже, будет похоронен после того, как специалисты в установленном порядке проведут все необходимые экспертизы. Что касается места его захоронения, то соответствующее решение будет принимать его семья. Обо всем этом в беседе с РИА Новости сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Как ранее сообщали некоторые СМИ, Рослякова хотели похоронить подальше от погибших, на кладбище в секторе для безродных. Относительно этих сообщений Бороздин отметил, что данная информация не соответствует действительности.