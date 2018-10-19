На Байконур привезли две ракеты «Союз»

19.10.2018 10:13



На космодром Байконур были доставлены две ракеты «Союз-2.1», передает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Отмечается, что эти ракеты стали первыми носителями, которые прибыли сюда после аварии, которая произошла недавно (когда экипажу пришлось вернуться на Землю).

По словам собеседника, «Союзы» были привезены из Самары на железнодорожном составе. Одна из ракет предназначена для египетского спутника (27 декабря) и вторая – для грузового корабля «Прогресс МC-11» (8 февраля 2019 года).