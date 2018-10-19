Пиранья юрской эпохи - самая ранняя в мире плотоядная рыба

19.10.2018 07:49



Ученые раскопали ископаемые останки пираньи подобных видов, которые, по их словам, являются самым ранним известным примером плотоядной рыбы, пишет ВВС.

Это существо, найденное в Южной Германии, проживало около 150 миллионов лет назад и имело характерные острые зубы современных пираний. Эти юрские мародеры использовали свои бритвенные зубы, чтобы разрывать куски мяса и откусывать плавники других рыб. Рядом находились окаменелости других рыб, на которых напали древние пираньи.

«У нас есть другие рыба из той же местности, где не хватает кусочков из их плавников», - сказал д-р Дэвид Беллвуд из Университета Джеймса Кука, Австралия, который является одним из авторов исследования. «Питайтесь рыбой, и она мертва; грызите ее плавники, и у вас есть пища для будущего».

Исследователи проанализировали челюсти и обнаружили длинные острые зубы на внешней стороне кости, образующей крышку рта. Они также обнаружили треугольные зубы с зазубренными краями на костях, которые находятся вдоль стороны нижней челюсти. Международная команда ученых пришла к выводу, что характер и форма зубов, морфология челюсти и механика предполагают, что рот хорошо оборудован для срезания плоти или плавников.

«Мы были ошеломлены тем, что у этой рыбы были пираньи подобные зубы», - говорит Мартина Кельбл-Эберт из Юрского музея Эйхштетта, который возглавлял исследование. «Это происходит из группы рыб (пикнодонтид), которые славятся своими дробящими зубами. Это похоже на поиск овец с рыком, как волк. Но что еще более примечательно, так это то, что это было из юры. Рыба, как мы их знаем, костистые рыбы, в то время не кусала других рыб. Акулы смогли откусить куски мяса, но на протяжении всей истории костистые рыбы либо питались беспозвоночными, либо, в основном, поглощали свою жертву целиком. Отрывание кусков мяса или плавников было чем-то, что появилось намного позже».

Это показывает замечательную связь между временем, когда динозавры ходили по Земле и нашим современным миром. Пираньи атакуют другие рыбы и вырывают куски из их плавников. Ученые обнаружили ранения в тех же местах на рыбе, на которую напали доисторические пираньи около 150 миллионов лет назад.

«Это удивительная параллель с современными пираньями, которые питаются преимущественно не плотью, а плавниками других рыб», - сказал д-р Беллвуд. «Это замечательно умный ход, поскольку плавники снова отрастают, это аккуратный возобновляемый ресурс».

Это также показывает ценность изучения окаменелостей, так как область, где были найдены рыбы, относится к числу наиболее известных в мире окаменелостей, но продолжает выдавать неожиданные результаты, подобные этой находке.