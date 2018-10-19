Великобритания представила свой ответ российскому танку "Армата"

19.10.2018 07:17



Немецкий журнал Focus рассказал о планах Великобритании разработать аналог российской боевой машины "Армата", пишет РИА Новости. По словам издания, ответом российскому танку станет новая боевая машина "Черная ночь", разработанная на основе танка Challenger 2. Также, издание сообщает, что новый танк, несмотря на модернизацию, будет использовать старое вооружение, которое, по мнению журнала, не способно пробить улучшенную броню "Арматы", являющегося "самым современным боевым танком в мире".