"Игра престолов" предупреждает о глобальном потеплении

19.10.2018 06:50



Американский писатель Джордж Мартин, по произведению которого был снят популярный сериал "Игра престолов", провел параллели между действиями его героев и современными людьми, пишет ТАСС. По его словам, люди, также как и герои саги, занимаются своими проблемами и решением своих вопросов, не обращая внимания на изменения климата. Мартин подчеркнул, что вопросы политики, выборов, рабочих мест, конечно, являются очень серьезными, но они будут не так уж важны, когда погибнут люди в результате глобального потепления.