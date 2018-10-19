Квартиру Марии Максаковой в Киеве захватили неизвестные

19.10.2018 05:30



В столице Украины неизвестная группа лиц произвела захват квартиры оперной певицы Марии Максаковой, пишет РИА Новости. Об этом рассказала она сама, сообщив, что в данной квартире находятся ее маленький сын и няня.

"Мне позвонила няня и сообщила, что в квартиру, где я живу, ломают дверь. Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи", — заявила она.

Женщина уже обратилась в правоохранительные органы Украины с просьбой вмешаться в происходящее. Сама же Максакова, которая в данный момент находится не в Киеве, срочно вылетела в украинскую столицу.