Небо над США окрасилось в фиолетовый цвет

18.10.2018 23:58



В США (штат Огайо) автолюбитель снял на видео необычное явление, ночное небо над Кливлендом окрасилось в фиолетовый цвет. Испуганный тем, что он видит, очевидец выставил смартфон из окна движущегося автомобиля, чтобы доказать, что это не трюк, отраженный на ветровом стекле. Позже американец разместил видео на своем канале в Youtube.

«Посмотрите на небо, почему онj имеет такой пурпурный оттенок?» - сообщил автор видео.

«Это безумие. Я думал, что такой эффект от стекла авто, но это вне окна. Это безумие».

Видео было снято 13 октября, после того, как ураган Майкл ударил по штату и почти наверняка причудливый свет был вызван погодой, пишет rt.com.

Необычный оттенок ночного неба ошеломил многих пользователей.

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