Израиль активизирует бронетанковое развертывание для противодействия протестам в Газе

18.10.2018 23:10



Израильские вооруженные силы наращивают свои бронетанковые войска вокруг сектора Газа, чтобы сдержать еженедельные протесты вдоль забора, отделяющего оккупированные территории от осажденного палестинского анклава, пишет PressTV. Так, около 60 танков и бронетранспортеров были развернуты вдоль забора в Газе в ожидании новых демонстраций в пятницу. Свидетели говорят, что военная техника хорошо видна с главных израильских дорог вблизи сектора Газа.

Данное решение было принято после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал заседание своего кабинета в среду и пообещал предпринять «очень сильные действия», если палестинские «нападения» продолжатся. Это заявление появились после того, как израильская армия сообщила, что ракета, выпущенная из Газы, попала в город Беэр-Шева в пустыне Негев, а вторая упала в море. В результате ракетного удара три человека были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Однако, палестинские группы сопротивления отрицают какую-либо причастность к предполагаемому ракетному обстрелу в своем совместном заявлении. Группы также пообещали продолжить протесты в Газе до тех пор, пока израильская осада на палестинском регионе не будет прекращена. Они также выразили свою полную готовность противостоять любой израильской агрессии против палестинцев.