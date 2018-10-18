СКР просит арестовать еще двух бывших чиновников Крыма по делу о взятке

18.10.2018 22:50



Следственный комитет России ходатайствует об аресте бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и экс-первого зампреда комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливки, в рамках дела о взятке, возбужденного в отношении бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Об этом сообщила официальный представитель Басманного суда города Москвы Юнона Царева, в который поступило ходатайство СКР.