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США будут ужесточать антироссийские санкции каждые несколько месяцев

18.10.2018 22:07
США будут ужесточать антироссийские санкции каждые несколько месяцев

Соединенные штаты планируют ужесточать антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Востоке Украины, пишет ТАСС. Об этом сообщил специальный представитель США по Украине Курт Волкер. По его словам, санкции будут ужесточаться каждые несколько месяцев, что поможет оказать более серьезное давление на Россию. Усиление санкций будет проводиться с целью урегулирования конфликта в регионе, который, по мнению Волкера, намеренно затягивает российская сторона.

СМИ сообщили о планах США передать Украине старые фрегаты
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