Сбербанк может стать акционером "Яндекса"

18.10.2018 21:48



Сбербанк ведет переговоры о своем вхождении в состав акционеров компании "Яндекс" с ее основателем и основным владельцем Аркадием Воложем. Об этом газете Ведомости сообщил собственный источник, близкий к кредитной организации. Эту информацию подтвердил и другой источник сообщив, что Сбербанк является не единственным кандидатом на приобретение части акций "Яндекса". В настоящее время по данному вопросу проводятся переговоры, но окончательного решения пока нет.