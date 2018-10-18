Найдены возможные виновники в аварии ракеты "Союз"

18.10.2018 21:09



Как сообщил РИА Новости собственный источник знакомый с ситуацией, специальной комиссии "Роскосмоса", совместно со следственными органами, удалось установить виновных в аварии ракеты "Союз". По словам источника, это рабочие, которые собирали ракету на космодроме Байконур. Их фамилии занесены в специальный журнал операций работ, производящихся с ракетой. В настоящее время работа комиссии и следственных органов продолжается.