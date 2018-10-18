СМИ сообщили о планах США передать Украине старые фрегаты

18.10.2018 19:56



Министерство Обороны Украины получило предложение от военного атташе США о передаче ему военно-технической помощи в виде старых кораблей типа «Оливер Хазард Перри», сообщает RT. Фрегаты такого типа строились в США с 1975 по 2004 года. Данная техника может серьезно повысить военный потенциал Украины, а также обороноспособность страны. Ранее подобные «акты» помощи предоставлялись Грузии в виде двух катеров класса «Айленд».