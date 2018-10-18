Редакции «Новой газеты» прислали венок и отрезанную голову барана‍

18.10.2018 19:37



"Новая газета" заявила, что за последние пару дней было получено несколько угроз в адрес редакции и её сотрудников, сообщает "Лента". 17 октября к зданию новостного агентства был подброшен похоронный венок, с приложенной к нему запиской, в которой содержались угрозы журналисту Денису Короткову. На следующий день возле главного входа в редакцию газеты была обнаружена корзина с бараньей головой, обложенной конфетами и гвоздиками, а также с запиской, в которой содержалась угроза уже всем сотрудникам агентства.