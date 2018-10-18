Правительство РФ поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию

18.10.2018 18:55



ВТБ и Сбербанку поручено создать авиакомпанию для региональных перевозок пассажиров, сообщает REGNUM. Поручение было дано ещё в начале текущего года. На данный момент идёт проработка бизнес-модели предприятия, определяется, кто войдёт в состав акционеров, а также определяется каким будет общий облик компании. Процесс создания предприятия будет завершён не раньше следующего года и, по предварительным расчётам, общий пассажиропоток должен будет составить от 6 до 10 миллионов пассажиров в год.