Россия модернизирует ядерные объекты под Калининградом

18.10.2018 18:28



Как стало известно каналу CNN, Россия модернизирует 4 военные базы в Калининграде, сообщает Газета.ру. Информация получена при помощи изображения со спутников, опубликованных ImageSat International. Проанализировав полученные данные, аналитики пришли к выводу, что по крайней мере один из объектов является пунктом хранения ядерного вооружения. Кроме того, на изображениях видны работы по строительству еще, по крайней мере, 40 бункеров вблизи Приморска, а также работы по модернизации объекта в Черняховске, где расположена 152-я ракетная бригада ВВС России.