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Путин назвал уровень доверия между Россией и Китаем беспрецедентным

18.10.2018 18:01
Путин назвал уровень доверия между Россией и Китаем беспрецедентным

Данное заявление, президент Российской Федерации сделал на заседании дискуссионного клуба «Валдай», сообщает информационный портал «Говорит Москва». Российский глава подвёл итоги многолетних экономических, политических, торговых и дипломатических отношений между Россией и Китаем, отметив, что за столь большой временной отрезок, в течении которого каждая из стран «наводила мосты» друг с другом, многократно возрос общий уровень доверия и сплочённости двух мировых держав, олицетворением которого стало подписание «договора о дружбе». При этом уровень взаимопонимания стал беспрецедентным. Также Владимир Путин отметил, что, наложенные на Россию санкции, а также торговые ограничения предъявленные Китаю, многократно способствовали сближению государств, так как только объединившись можно отстоять свои законные интересы.

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