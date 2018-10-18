Депутаты ГД приняли в первом чтении проект о заморозке накопительной пенсии

18.10.2018 13:38



Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли правительственный законопроект, в котором речь идет о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года, информирует РИА Новости. Вместе с этим глава думского комитета Ярослав Нилов внес некие пояснения: данный документ имеет отношение только к тем россиянам, кто моложе 1967 г.р. и в добровольном порядке подал заявление в ПФР. Кроме этого, Нилов отметил, что очередная заморозка представляет собой только оттягивание решения проблемы.