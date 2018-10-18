Украина и НАТО не смогут провести совместные учения в Азовском море

18.10.2018 12:22



Украина не будет проводить совместные с НАТО учения в акватории Азовского моря. Причина одна – для этого необходимо получить согласие российской стороны. Об этом в интервью с RT France, Paris Match и Le Figaro заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Как отметил министр, Киев планирует пригласить на учения в Азовское море НАТО.

«Но туда уже пройти нельзя будет, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море», — подчеркнул Лавров.