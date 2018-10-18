Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о сообщниках керченского стрелка

18.10.2018 11:38



Как считает глава Крыма, 18-летний учащийся колледжа, который устроил в учебном заведении стрельбу, не мог действовать один. Вместе с этим Сергей Аксенов отметил, что у керченского стрелка сообщники были именно на этапе планирования.

«Здесь он на месте действовал один, это уже понятно, установлено, но подготовительные мероприятия, на мой взгляд, на взгляд коллег, этот негодяй один осуществить не мог», — подчеркнул глава Крыма.

Аксенов также заявил, что на данный момент одной из главных задач является выяснить факт того, кто помогла подростку подготовить нападение.