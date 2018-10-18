США хотят покинуть Всемирный почтовый союз

18.10.2018 09:47



США планируют покинуть Всемирный почтовый союз, передает Газета.ру со ссылкой на The Hill. Сообщается, что причиной этого возможного шага являются тарифы, которые установлены на посылки из некоторых стран. Издание уточняет, что информация об этом поступила от собеседника из администрации Дональда Трампа. Источник пояснил, что в Белом доме выражают несогласие с тем, что Союзом установлены заниженные сборы для небольших посылок из Китая и других стран.