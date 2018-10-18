Американцы рассказали, как относятся к России

18.10.2018 05:59



Американское издание Economist, совместно с институтом исследований общественного мнения YouGov, провело опрос среди населения США и выяснило, как американские граждане относятся к России, пишет РИА Новости. Так, 34% жителей Соединенных штатов считают Россию врагом своей страны и только 2% назвали Россию в числе союзников США. 31% опрошенных назвал Россию, в целом, недружественной страной, против 10%, которые считают РФ дружественным государством. Также 14% американцев отметили отношение к России президента США Дональда Трампа, как к союзному государству, а 12% респондентов полагают, что Трамп рассматривает РФ, как своего врага.