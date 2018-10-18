Виртуальная реальность может стимулировать эмпатию

18.10.2018 00:00



Виртуальная реальность может быть использована для усиления эмпатии, свидетельствуют новые исследования. Этот инструмент можно использовать для поощрения терпимости и принятия маргинальных групп, пишет UPI.

Эмпатия - это способность понимать и относиться к отличным взглядам, мыслям и эмоциям других людей. Исследования показывают, что более высокие уровни эмпатии связаны с альтруистическим поведением.

В исследовательских целях поведенческие психологи иногда поощряют сочувствие, предлагая учащимся принять перспективу других людей. Для нового исследования ученые из Стэнфордского университета использовали виртуальную реальность, чтобы вызвать сочувствие.

Ученые предположили, что виртуальная реальность будет способствовать усилению эмпатии перспективных задач. Для их эксперимента исследователи набрали 500 участников, чтобы рассказать им о бездомных людях. Системы виртуальной реальности имеют гарнитуру и предлагают захватывающий и интерактивный сенсорный опыт, используя визуальные эффекты и звук для имитации 3D-среды.

После анализа участников попросили подписать петицию в поддержку бездомных жителей. Участники, которые получали информацию через виртуальную реальность, с большей вероятностью подписывали петицию, чем те, кто читал повествование или испытывал 2D-симуляцию. Участники, прочитавшие цветную брошюру о бездомных, как правило, подписали петицию также, как и участники виртуальной реальности, что предполагает, что учебные материалы могут быть столь же эффективными, как поощрение альтруистического поведения.

Однако последующие опросы, выявили, что участники виртуальной реальности сообщали о сопереживании бездомным через восемь недель после первоначального исследования.